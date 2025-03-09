С начала второй каденции Трампа США не ввели никаких новых санкций против РФ, хотя успели лишить Украину всей помощи.

На следующей неделе в Конгресс США будет подан законопроект о введении новых санкций против России - ее банковского и энергетического секторов. Об этом в интервью Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Что касается России, то на следующей неделе я представлю санкции против ее банковского и энергетического секторов, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией [Трампа], мы должны применить против них жесткие санкции, и у меня уже есть соответствующий законопроект", - сказал он.

По словам Грэма, на следующей неделе американцы проведут переговоры с представителями Украины, чтобы узнать украинское видение "хорошего соглашения" о мире. А потом Белый дом попытается устроить такую же встречу с россиянами - чтобы сравнить позиции.

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"В этом конфликте эффективной будет "челночная дипломатия". Но я хочу, чтобы Россия знала: мы не против обсудить, как завершить эту войну, но они будут нести ответственность за все, что произошло. Если они не сядут за стол переговоров, мы должны усилить санкции, как и предлагал президент Трамп", - сказал Грэм.

Санкции США против РФ

Как писал УНИАН, после прекращения американской военной помощи Россия усилила воздушный террор Украины, пользуясь моментом. Дональд Трамп выразил публичное недовольство этими бомбардировками и пригрозил России новыми санкциями и пошлинами на российские товары.

Однако многие эксперты, включая бывшего советника Трампа Джона Болтона, назвали эти угрозы пустыми и демонстративными. Вроде бы так Трамп просто хочет на словах показать, что он не поддерживает ни одну из сторон конфликта и просто хочет мира.

На этом фоне западные СМИ пишут, что администрация Трампа на самом деле уже готовится отменить санкции против РФ после окончания войны.

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