По данным аналитиков, Россия может использовать свои экономические связи с другими странами для отмывания компонентов дронов.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ способствовала тому, что Кремль смог приобрести американские компоненты для БПЛА Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6.

Аналитики из ISW отмечают, что Россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории России. Ранее такой уже открылся в Таджикистане.

По мнению экспертов, Кремль может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных БПЛА для войны в Украине в обход международных санкций.

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По данным британской следственной группы Conflict Armament Research (CAR), 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, взбитых в Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты из США. При этом, большинство западных компаний, чьи компоненты нашли в иранских дронах, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в Россию, Иран или Беларусь.

Война в Украине: иранские дроны

На днях The Wall Street Journal сообщил, что Иран и РФ продолжают вести тайные переговоры о совместном производстве дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые Москва активно использует на войне с Украиной.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал новости о возможности строительства в России завода по производству иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"Страна, которая не смогла реализовать у себя проект дронов-камикадзе, будет производить эти дроны по лицензии страны их создавшей, но которая не способна их собирать в количестве большей тысячи с копейками в год... Не кажется ли вам, что здесь есть какой-то диссонанс?"- акцентировал эксперт.

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