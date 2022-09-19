Украина убеждает своих западных союзников поддержать ее предложение о необходимости выплаты Россией многомиллиардных репараций.

Украина лоббирует в Генеральной Ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который приведет к конфискации $300 млрд российских государственных активов, замороженных за рубежом.

Как пишет The Guardian, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая обсуждала этот вопрос с руководством МИД Британии, а также с представителями Германии, Франции и Евросоюза. Также вопрос обсуждался с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

Как пишет издание, Украина выступит с предложением о создании международного компенсационного механизма, на основании которого можно будет конфисковать замороженные активы РФ.

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Отмечается, что Украина убеждает своих западных союзников поддержать ее предложение о необходимости выплаты Россией многомиллиардных репараций, частично за счет замороженных ныне государственных средств и активов олигархов.

The Guardian отмечает, что Украина становится все амбициознее в том, чтобы любое определение военной победы включало согласие России на репарации. Этот вопрос стоит отдельно от создания правового механизма привлечения российских лидеров к ответственности за военные преступления.

В конце последней встречи в Страсбурге министры Совета Европы поддержали принцип репараций, но сделали прохладное заявление относительно конкретных предложений Украины, заявив, что "с интересом отметили украинские предложения по созданию комплексного международного механизма компенсации, в том числе международного реестра убытков, как первого шага".

Ранее министр финансов США заявляла, что американское законодательство пока не позволяет взыскать репарации с РФ. Частично это связано с тем, что США не участвуют в войне с Россией, а также не отрицают законное право собственности России на ее активы в соответствии с уставом ООН.

При этом эксперты считают, что США могли бы поддержать конфискации активов, применив Закон о торговле с врагом или Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Как пишет The Guardian, репарации поддержали в совместном заявлении министров финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Раньше, будучи главой МИД Британии Лиз Трасс выражала принципиальную поддержку идее, но в последнее время не повторяла это предложение.

Издание также отмечает, что пока санкционное законодательство Великобритании и Европы позволяет государствам замораживать активы российского центробанка и олигархов, но не предусматривает окончательного ареста, не говоря уже об их одностороннюю передачу в фонд для восстановления Украины.

Война в Украине и репарации:

В сентябре министр юстиции Денис Малюська отмечал, что Украина будет требовать не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

Потери Украины от российского вторжения оцениваются гораздо больше, но названная Малюськой сумма соответствует размеру замороженных активов Банка России в странах G7.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодня российских средств не хватит для восстановления Украины.

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