Позицию кипрского делегата по Анкаре поддержала и Франция.

Представитель Никосии (Кипр) наложил вето на проект санкций против белорусов, причастных к силовым разгонам и убийствам демонстрантов.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеThe Guardian: В ООН заговорили о появлении нового "железного занавеса" в Европе

В ЕС уже назвали шаг Кипра защитой «режима Лукашенко от последствий его недемократических действий».

Сам Кипр объясняет свое решение попыткой достичь введения штрафных мер ЕС против Турции, которая проводит разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

DW пишет, что позицию кипрского делегата по Анкаре поддержала и Франция.

Лидеры стран-членов Европейского Союза 19 августа согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

"Была единогласная поддержка работы ЕС над санкциями против ответственных за происходящее. Это будут целенаправленные санкции против конкретных лиц, без ущерба для народа Беларуси. Европейская комиссия готова поддержать это, и список людей, внесенных для санкций, должен быть принят как можно быстрее", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Санкции против Беларуси: что известно

Санкции против Беларуси в узком варианте будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. В более широком варианте речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел.

Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживание активов на территории Евросоюза.

Пока ЕС взвешивает эти варианты, Польша призвала поддержать протестующих, в том числе путем посредничества между Лукашенко и народом. Варшава волнуется, чтобы Россия не смогла воспользоваться истощением Беларуси, как это она сделала во время Евромайдана в Киеве 2013-2014 гг., и не повторила сценарий аннексии территории или введения своих войск для дестабилизации государства. Это свидетельствует о том, что узкий набор санкций пока является более вероятным, убеждены собеседники Reuters.

На сегодня ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси заключаются в эмбарго на поставку оружия, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская