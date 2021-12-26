Американские сенаторы предложили президенту США Джо Байдену стратегию сдерживания Российской Федерации. Предложения содержат как дипломатические меры, так экономические и военные.
Об этом пишет The Washington Post.
Сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман озвучили четыре совета Байдену:
- США должны увеличить объемы поставок оружия в Украину и предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства ведения электронной войны;
- США должны требовать от России отвести войска от границы Украины перед последующими переговорами;
- необходимо сотрудничать с немецким правительством, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток-2";
- США должны развивать международную коалицию с партнерами.
Читайте такжеПапа Римский призвал не допустить распространения "метастаз конфликта" в УкраинеВ свою очередь сенатор-республиканец Роджер Викер посоветовал не идти на уступки Путину, а заявить, что агрессия против Украины приведет к многочисленным жертвам со стороны РФ. Также он считает, что НАТО может прислать в Украину военных. Кроме этого, политик указал на необходимость введения санкций в отношении чиновников РФ, связанных с "Северным потоком-2", и приближенных к Путину лиц.
Агрессия РФ в отношении Украины - последние заявления
1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.
16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.
Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ сказал, чем сегодня опасен Путин17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.