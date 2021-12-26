Президента США Джо Байдена призвали не иди на уступки российскому коллеге Владимиру Путину.

Американские сенаторы предложили президенту США Джо Байдену стратегию сдерживания Российской Федерации. Предложения содержат как дипломатические меры, так экономические и военные.

Об этом пишет The Washington Post.

Сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман озвучили четыре совета Байдену:

США должны увеличить объемы поставок оружия в Украину и предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства ведения электронной войны;

США должны требовать от России отвести войска от границы Украины перед последующими переговорами;

необходимо сотрудничать с немецким правительством, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток-2";

США должны развивать международную коалицию с партнерами.

Читайте такжеПапа Римский призвал не допустить распространения "метастаз конфликта" в УкраинеВ свою очередь сенатор-республиканец Роджер Викер посоветовал не идти на уступки Путину, а заявить, что агрессия против Украины приведет к многочисленным жертвам со стороны РФ. Также он считает, что НАТО может прислать в Украину военных. Кроме этого, политик указал на необходимость введения санкций в отношении чиновников РФ, связанных с "Северным потоком-2", и приближенных к Путину лиц.

Агрессия РФ в отношении Украины - последние заявления

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ сказал, чем сегодня опасен Путин17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.

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