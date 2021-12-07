Ранее Путин заявил, что хочет получить от Запада такие гарантии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что никто не будет принимать никакие условия России по гарантиям невступления Украины в НАТО.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что разговаривал с представителями государств-членов ЕС и они "не поддерживают эту историю".

Он отметил: "Действительно Европа не может сейчас допустить, чтобы во второй раз Путин сорвал такой джек-пот, как он сделал в 2014 году, поэтому принять подобное требование, как сказал один коллега красноречиво, представитель влиятельного государства-члена НАТО - это нонсенс".

Читайте также"Мы сами способны за себя воевать": Кулеба ответил пророссийским европейским политикамПри этом Кулеба подчеркнул: "Я исключаю, что сейчас подобная сделка будет достигнута".

Министр отметил, что "только украинский народ будет решать, куда и как будет двигаться Украина".

Кулеба говорит, что все больше европейских стран выступают за поддержку вступления Украины в НАТО.

"Это сложный процесс. В Москве прекрасно понимают, что вопрос членства Украины в НАТО это не вопрос завтрашнего дня. Это вопрос послезавтрашнего дня, условно говоря. Они требуют уже сегодня, сейчас все им гарантировать", - отметил Кулеба.

Руководитель МИД Украины напомнил, что когда в 2014 году Россия напала на Украину, наша страна имела внеблоковый статус и это не остановило РФ от агрессии. Он напомнил и опыт Молдовы, которая также не имела стремлений относительно вступления в НАТО.

Россия против вступления Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

На следующий день глава украинского МИД Кулеба ответил Путину, что Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

Также на заявление Путина отреагировал и госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Блинкена, идея о том, что Украина или НАТО представляют угрозу для России, является полностью неверной.

Автор: Надя Пришляк