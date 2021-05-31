Самолет осмотрели сотрудники правоохранительных органов и никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков, вынужденно приземлился в Берлине из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает RFI.

30 мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра 31 мая.

Самолет осмотрели сотрудники правоохранительных органов и никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Тем не менее все пассажиры были эвакуированы, а их багаж подвергся досмотру.

Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на борту запасного самолета.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе на борту рейса было отправлено от имени палестинской организации ХАМАС. Однако сама организация отрицает свою причастность.

Кроме того, сервис ProtonMail заявил, что сообщение о "минировании" было отправлено администрации минского аэропорта уже после разворота самолета.

По информации центра "Досье", в 12:25 письмо пришло на электронную почту администрации "Литовских аэропортов", а на почту Национального аэропорта Минск - в 12:57. Самолет начал разворот около 12:45.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.

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Автор: Олег Давыгора