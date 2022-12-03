Невозможно проверить, есть ли на борту российский диктатор.

Правительственный самолет Российской Федерации, который называют "воздушным штабом Путина", "засветился" в воздушном пространстве Беларуси.

Как сообщает агентство Aktu News со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24, борт заметили над Беларусью в субботу, 3 декабря. Диктатор часто пользуется этим Ту-204.

"Самолет, который президент России Путин использует как командный штаб, только что влетел в воздушное пространство Беларуси", - говорится в сообщении.

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Впрочем, невозможно проверить, находится ли Путин на борту самолета в это время.

Летит ли Путин в Беларусь и что это может означать для Украины?

Вероятный визит Путина в Беларусь вызывает беспокойство, ведь ни Кремль, ни администрация Лукашенко не анонсировала его. Визит может состояться на фоне накопление группировки вражеских войск на территории РБ, о котором сегодня сообщало командование Объединенных сил ВСУ.

С первого дня войны Беларусь выступила как союзник агрессора. Лукашенко дал Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины. Также Беларусь предоставила России свои территории для запуска ракет по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

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