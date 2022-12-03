В случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств ВСУ.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Беларуси продолжается накопление группировки войск, однако угрозы повторного наступления пока нет.

Как говорится в сообщении Командования Объединенных сил ВСУ, украинские военные постоянно отслеживают ситуацию и готовят силы для адекватного реагирования.

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск", - сказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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Наев подчеркнул, что в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств ВСУ.

Война в Украине и позиция Беларуси:

С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину Беларусь выступила как союзник агрессора. Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины. Также Беларусь предоставила России свои территории для запуска ракет по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

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