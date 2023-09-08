На саммите в Индии его заменят вице-премьер и министр экономики.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированную поездку на саммит G-20 в Индию после положительного результата теста на COVID-19.

"Я чувствую себя хорошо", - прокомментировал Санчес в соцсети. Он уточнил, что "Испанию будут великолепно представлять вице-премьер и министр экономики".

Как сообщило издание Bloomberg, на этой неделе президент США Джо Байден сдал несколько тестов на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. К таким действиям американский лидер был вынужден прибегнуть из-за положительного теста на коронавирус у первой леди США Джилл Байден.

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Белый дом объявил вчера поздно вечером, что последний тест президента разрешил ему поехать в Нью-Дели на саммит G-20.

Испания и саммит G-20

Хотя Испания не является членом "Большой двадцатки", она регулярно принимает участие в ее саммитах, начиная с 2008 года.

Саммит G-20 в 2023 году

Нынешний саммит пройдет в Индии и станет 18-м по счету. Его проведут 9-10 сентября, хотя изначально планировалось, что он пройдет 1 декабря. Будущий саммит ознаменовался тем, что страны никак не могут согласовать итоговую декларацию, которую обнародуют в конце саммита. Дело в том, что Индия, как нынешний председатель G20, хочет предложить проект итоговой декларации без осуждения агрессии РФ против Украины.

Высокопоставленный представитель ЕС заявил на брифинге, что обсуждение проекта декларации "было очень трудным", и до сих пор неясно, обнародуют ли ее. Он указал, что переговоры по декларации продолжаются.

Напомним, в прошлом году саммит "Большой двадцатки" проходил на Бали.

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