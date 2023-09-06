Китай занимает более мягкую позицию по сравнению с прошлым годом.

Китай несколько изменил позицию относительно войны РФ против Украины накануне саммита G20, который состоится в Индии. В частности, китайские чиновники, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике, заняли более мягкий подход к Украине.

Об этом на условиях анонимности заявил изданию Bloomberg французский чиновник. Ранее Пекин официально придерживался нейтральной позиции в отношении войны. Такой вектор сыграл на руку Москве, говорят журналисты.

"Французский чиновник отметил, что все страны G20 пришли к общему языку относительно войны в Украине, но с Россией еще нужно найти компромисс", – говорится в материале.

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Отмечается, что Индия, где в этом году состоится саммит, отказалась осудить вторжение России в Украину.

"Неясно, приведет ли новая позиция Китая к соглашению по коммюнике на фоне напряженности между Пекином и Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди спорил с Китаем из-за определенных деталей, включая пограничный спор в Гималаях. В прошлом году большинство лидеров G20 осудили войну в Украине в совместном коммюнике. Но отсутствие главы Китая Си Цзиньпина на саммите в Индии бросило тень на перспективу достижения соглашения по Украине", – отметили журналисты.

Саммит G20 в Индии: ключевые моменты

Саммит G20 пройдет с 7 по 10 сентября в Нью-Дели. Среди его участников оказалась и Россия, как постоянный член G20. Также на саммит пригласили представителей 9 стран, не являющихся постоянными членами Большой двадцатки, в то же время Украину на мероприятие Индия решила не приглашать.

6 сентября 2023 года стало известно, что Индия хочет предложить проект итоговой декларации саммита, в котором не будет говориться об осуждении агрессии России против Украины. В Евросоюзе отметили, что документ "требует дальнейшего развития". Отмечается, что обсуждение проекта декларации "было очень трудным". Будет ли сделано итоговое заявление, до сих пор остается вопросом.

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