Помимо энергетических ресурсов, Россия получает больше всего экспортного дохода именно от алмазов.

США, Канада, страны ЕС и Украина работают над тем, чтобы признать российские алмазы "кровавыми" и запретить их экспорт.

Об этом сообщает New York Times.

В мае сотрудник Госдепартамента США Джордж Каджати написал об этом в Кимберлийский процесс - международную организацию, созданную ООН, чтобы бороться с распространением алмазов из зон конфликта. Это делается для того, чтобы страна не могла использовать заработанные деньги для финансирования войны.

ЕС, Канада и Украина в июне на заседании Кимберлийского процесса призвали признать российские алмазы "кровавыми". Однако тогда представители России, Беларуси и Китая наложили вето на такой запрет.

Как известно, Россия – крупнейший в мире поставщик маленьких алмазов. Кроме энергетических ресурсов, страна-агрессор получает больше всего экспортного дохода именно от продажи драгоценных камней.

Российские алмазы много лет популярны в Америке, поскольку, в отличие от африканских, их нельзя было заподозрить в "кровавости".

Напомним, еще в марте США ввели запрет на экспорт алмазов из РФ.

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