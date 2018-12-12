Крымский мост разорвется в один момент: эксперт рассказал о "точке невозврата"

РФ распространяет фейки о проблемном сооружении, чтобы обвинить во всем Украину для продолжения военной агрессии.

Россия намного задолго до Керченского кризиса и агрессии против Украины в Черном море информационно готовилась к эскалации конфликта и оправдания своей морской агрессии посредством всевозможных фейков, в том числе и вокруг проблемного Керченского моста.

Об этом "Сегодня" рассказал директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications", политтехнолог Тарас Березовец, комментируя соответствующую публикацию-разоблачение в издании The Guardian.

"Это – совершеннейшая правда. На самом деле эти фейки начали появляться еще во время строительства Керченского моста, начиная с 2015 года, когда российское телевидение, российские спикеры, особенно МИДа РФ, и тот же Лавров, начали рассказывать о том, что Украина якобы готовится совершить теракты, даже готовит "боевых пловцов", что на мосту будут закладываться мины и т.д. На мой взгляд, РФ делает это в первую очередь потому, что ищет повод для объявления войны. Сам же мост, согласно спутниковым данным, начал движение. Тектонические плиты, которые проходят по дну Керченского пролива, условно можно сравнить с тем, если бы ваши две ноги стояли на двух берегах: одна – на Керченском полуострове, а другая – на Таманском. Если же верхняя платформа, на которой вы стоите, начинает двигаться вверх, а вторая – вниз. То же приблизительно происходит с этим мостом. То есть его просто разорвет в один какой-то момент", – отметил он.

В то же время Березовец, поясняя пропагандистскую логику Кремля, отметил, что Россия не признает сообщения о нарушениях технологий при строительстве моста, и для РФ "гораздо удобнее обвинить Украину, сказав, что украинская сторона данное сооружение подорвала, воспользоваться этим как поводом для объявления войны".

Политтехнолог добавил также, что Азовское море интересует Россию, во-первых, с точки зрения блокирования портов в Бердянске и Мариуполе с нанесением экономического ущерба Украине и ее экономике. Во-вторых, вызвать социальное недовольство, так как тысячи людей лишаются работы. И в-третьих, решить критическую ситуацию по питьевой воде в оккупированном Крыму.

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"Они (оккупанты. – Ред.) уже подходят к точке невозврата. В соответствии с недавно опубликованным отчетом с прогнозом экологов, 2019 год станет самым жарким годом в истории человечества. Это значит, что крымские водоемы, в которых и так падение уровня воды в сравнении с дооккупационными периодами, составило свыше 50%, высохнут. То есть воды у них в два раза меньше, чем было до того, когда в Крым зашли российские войска. Поэтому почти трехмиллионное население, которое находится в Крыму, россияне не в состоянии содержать в части обеспечения питьевой водой. Вода там очень плохого качества. Оккупанты при этом всячески скрывают информацию о росте респираторных и онкологических заболеваний в связи с тем, что из-за отсутствия воды повышается сухость воздуха, распространяются вредные вещества и начинаются заболевания дыхательных путей с онкологией. Поэтому оккупантам критически важно получить доступ к украинской воде", – отметил он.

Как добавил Березовец, таким образом, оккупанты либо предъявят Украине ультиматум, перестав пропускать суда через Керченский пролив вообще под любыми флагами, если Киев не пустит воду в Крым, либо могут начать военную наземную операции против Украины "по захвату части Херсонской области, чтобы открыть шлюзы".

"Они готовятся и к первому варианту, и ко второму. Поэтому не исключаю, что с начала пойдет в ход шантаж, а если он не сработает, они полностью заблокируют Керченский пролив, вообще никого не будут пускать в Азовское море. Если этот шантаж не сработает, они готовятся к наземной операции", – объяснил эксперт.

Напомним, по данным The Guardian, фабрикация новостей российскими СМИ не прекратилась и сейчас – после атаки на украинские корабли и захвата украинских моряков, в российской прессе появились слухи о попытке украинских и британских спецслужб уничтожить Керченский мост ядерной бомбой, чему помешал российский спецназ.