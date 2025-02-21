Американская делегация отклонила требование Москвы, однако нет никаких гарантий, что Вашингтон не пойдет на эту уступку.

Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде по прекращению войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что в европейских столицах возникло беспокойство относительно того, что администрация Трампа может согласиться на заключение мирного соглашения.

Руководитель аппарата президента Румынии и советник по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Диаконеску заявил, что американская делегация отклонила требование Москвы. Однако нет никаких гарантий, что Вашингтон не пойдет на эту уступку российскому диктатору Владимиру Путину.

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"Насколько я понимаю, ситуация может меняться с часа на час или со дня на день", – сказал Дяконеску, имея в виду резкую критику Дональда Трампа в адрес украинского президента Владимира Зеленского и уступки американского лидера России еще до начала переговоров.

Румынский чиновник добавил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде в начале этой недели "не смогла убедить американцев" относительно вывода войск НАТО. Кроме того, визиты лидеров Великобритании и Франции в Вашингтон, которые должны состояться на следующей неделе, будут направлены именно на то, чтобы убедить Трампа не идти на это требование Кремля.

"Однако уступки Москве, сделанные администрацией Трампа в последние дни – от исключения членства Украины в НАТО до обещания нормализовать отношения США с Россией – заставляют правительства прифронтовых восточных государств Альянса нервничать относительно намерений президента США", – говорится в материале.

Неназванный высокопоставленный чиновник из региона сказал Financial Times, что они не уверены, что "их месседж доходит до адресата":

"Мы подробно проинформировали Вашингтон на разных уровнях, [я] не уверен, что до Трампа доходит. Поэтому риск и беспокойство остаются, что Россия обманом вынудит Вашингтон к чему-то через давление на Украину".

Российский президент уже давно стремится восстановить сферу влияния своей страны в Восточной Европе в соответствии с договоренностями, достигнутыми США, Великобританией и Советским Союзом в конце Второй мировой войны на мирной конференции в Ялте.

Президент Румынии Илие Болоян после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже пришел к выводу, что европейские лидеры в своих контактах с США будут подчеркивать необходимость участвовать в любых мероприятиях по безопасности, влияющих на регион. По словам Диаконеску, ситуация, сложившаяся сейчас, "чрезвычайно сложная и серьезная".

Он предупредил молодое поколение европейцев, которые никогда не знали жизни за железным занавесом, что этот момент может означать возвращение к "вратам ада":

"Очереди за бензином, бедность, женщины, которые умирают в больницах, люди, не имеющие отопления... двухчасовые телевизионные похвалы верховному лидеру. Вот что означает Ялта".

Румынский военный аналитик, бывший командующий ВМС и офицер разведки Санду-Валентин Матей сказал, что Европа снова оказалась на историческом перепутье. По его словам, Европа выстоит и не допустит еще одного подрыва своих договоренностей в сфере безопасности.

"Мы имеем старую российскую идею изъять США из европейской архитектуры безопасности и оставить восточных европейцев в распоряжении [России] – в их сфере влияния. До сих пор ответ США был "нет", но я убежден, что Россия будет продолжать. Это была их стратегия, их основная политика после прихода Путина к власти", – добавил аналитик.

Переговоры США и России в Эр-Рияде: чего требовала РФ

Кроме вывода сил НАТО из Восточной Европы, на переговорах, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии, Россия просила США разморозить активы и ослабить санкции. Кроме того, как пишут СМИ, Кремль добивался от США возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

Также отмечалось, что российская делегация приехала в Эр-Рияд, чтобы требовать возобновления работы дипмиссий и возвращения российской дипсобственности в США.

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