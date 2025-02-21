Рубио обсуждал встречу Трампа и Путина с Лавровым в Саудовской Аравии.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что обсуждал встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии. Об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

В тоже время Рубио подчеркнул, что встреча двух лидеров "во многом будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине".

По словам Рубио, во время переговоров в Саудовской Аравии во вторник он сказал Лаврову и российским официальным лицам, что "встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет встреча".

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"Обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе. Поэтому я думаю, что время встречи во многом зависит от того, удастся ли нам добиться прогресса в прекращении войны в Украине, и если удастся, и эта встреча станет заключением сделки, я думаю, все должны праздновать, что президент Трамп - миротворец", - сказал он.

Встреча Трампа и Путина - что известно

Ранее в Кремле заявили, что встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. При этомдобавили, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".

Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча до конца февраля, сказал "Вероятно".

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