По его словам, "должен быть какой-то уровень благодарности".

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение "справедливым".

В интервью журналистке Кэтрин Хэрридж Рубио заявил, что "Трамп очень расстроен из-за президента Зеленского, и это в какой-то мере справедливо".

"Мы беспокоимся об Украине, потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конечном счете, для всего мира. Здесь должен быть какой-то уровень благодарности", - заявил он.

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Рубио также заявил, что сам он "был расстроен", когда Зеленский заявил, что отклонил сделку со США по ценным металлам, потому что "все было не так".

Трамп критикует Зеленского

Ранее Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Позже Трамп продолжил критику Зеленского, сказав, что тот проделал "ужасную работу" в качестве главы страны и обвинил его в использовании США для получения помощи.

Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов". и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения. Трамп также заявил, что Зеленский имеет рейтинг 4%.

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