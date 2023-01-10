В Госдепе США отметили, что в составе этой ЧВК воюют заключенные, потому что им пообещали помилование. Это само по себе отвратительно.

Растущая роль частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и превращение ее главаря Евгения Пригожина в альтернативный центр силы "определенно" является признаком отчаяния Кремля из-за неудач в Украине.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Голос Америки. В частности, он отметил, что это "свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам для перебрасывания сил в Украину".

"Десятки тысяч действующих бойцов являются не российскими военными, а [наемниками] группы Вагнера... Многие из этих бойцов – не высококвалифицированные пехотинцы, а заключенные, во многих случаях обвиненные и осужденные за тяжкие, насильственные преступления, – заявил Прайс. – Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе отвратительно. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. И это не поменяет исход войны".

Комментируя ситуацию в Украине, Прайс отметил, что можно говорить сразу о двух динамиках – одна из них исходит из действий украинских партнеров, которые "последовательно демонстрируют свою стойкость и эффективность на поле боя".

Однако, как отметил он, реальность заключается в том, что "тысячи российских военных остаются на суверенной украинской территории, регулярно обрушивая огневую мощь на украинские города".

По его словам, США стремятся изменить именно последнюю динамику, увеличивая объем помощи Украине, включая боевые бронированные машины и системы ПВО, которые должны снизить угрозу применения иранских беспилотников. Прайс пообещал "продолжать поддерживать украинских партнеров столько, сколько потребуется".

Участие ЧВК "Вагнера" в войне против Украины

В РФ вербуют на войну против Украины заключенных. Лидер ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездит по колониям и "мотивирует" россиян дти на войну.

Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

Вас также могут заинтересовать новости: