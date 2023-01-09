Боевики активизировались в Центральноафриканской Республике, Мали и Сербии.

Россия наращивает деятельность ЧВК "Вагнера" за пределами Украины. Количество операций с участием боевиков выросло в Африке и Европе. Наемники используются для подавления антипутинских настроений и продвижения интересов РФ в горнодобывающей промышленности.

Такой информацией в новом объемном материале поделилось издание Politico со ссылкой на секретные данные от официальных лиц. Как сообщило издание, в администрации президента Джо Байдена обеспокоены способностью боевиков "Вагнера" наращивать влияние России в странах, с которыми США поддерживают деловые и дипломатические отношения. Наемники ЧВК увеличили количество операций в Мали, ЦАР и Сербии. В Штатах пристально следят за деятельностью "Вагнера" в двух последних странах.

"В последнее время все больше внимания уделяется отношениям России в Африке и созданию сферы влияния, которой действительно не существовало со времен окончания холодной войны. Использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым управлением, постоянными проблемами безопасности и богатыми природными ресурсами, подготавливает [боевиков "Вагнера"] либо к выполнению ... соглашений о безопасности, либо к содействию будущим дипломатическим отношениям с этими странами", — заявила Катрина Докси, заместитель директора и младший научный сотрудник проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических и международных исследований.

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В США расследуют возможное нападение на одного из высших руководителей "Вагнера" в ЦАР Дмитрия Сытого. Утверждается, что он получил пакет со взрывным устройством. Внутри якобы была записка, которая подтверждала причастность французов к атаке. Официальный Париж отверг эти обвинения.

В Штатах получили множество противоречивой информации о месте инцидента, госпитализации Сытого и ранении. Администрация Байдена также обеспокоена количеством совпадений, которые произошли после предполагаемого нападения на руководителя "Вагнера". Сюда относится и пожар в штаб-квартире ЕС в Банги, столице ЦАР.

Что касается Сербии, то боевики объявили о начале операций на территории страны в начале декабря прошлого года. Их действия, как утверждается в секретных данных, направлены на подавление антипутинских настроений среди российской диаспоры. А вторая причина присутствия боевиков в государстве — это напряжение на границе с Косово.

США уже приняли меры против "Вагнера", в частности, лидер ЧВК Евгений Пригожин попал под санкции. Однако в ближайшее время Штаты должны ввести дополнительные финансовые ограничения.

Деятельность "Вагнера" в разных странах

Операции боевиков в Африке охватывают многие государства. Сюда относятся даже Ливия и Мадагаскар. С 2018 года ЧВК открыла свои офисы в ЦАР. Наемники обучали войска и защищали президента Фостена-Арканжа Туадеру.

В Украине боевики "Вагнера" участвуют в боевых действиях. Среди наемников есть много завербованных заключенных, которых бросают на штурмы позиций ВСУ. Особенно активно "вагенровцы" действуют в районах Соледара и Бахмута, героической восточной крепости.

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