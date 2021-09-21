Когда в аудиторию вбежала испуганная мать одной из студенток и рассказала о стрелке, Сыромятников продолжил вести лекцию и попросил ему не мешать.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, а также кафедры русской литературы Олег Сыромятников продолжал лекцию во время бойни в Пермском государственном университете.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Когда в аудиторию вбежала испуганная мать одной из студенток и рассказала о стрелке, Сыромятников продолжил вести лекцию и попросил ему не мешать.

Студенты пытались объяснить профессору, что атака на университет – это серьёзно и попросили учителя забаррикадировать аудиторию.

В ответ профессор заявил, что баррикады якобы не помогут, и если студентов захотят убить, то убьют.

"Сыромятникова не смутило и когда кто-то постучался в аудиторию – он просто начал вести лекцию шёпотом", - говорится в сообщении.

Студенты рассказывают, что во время атаки ему якобы позвонил декан и попросил продолжать лекцию.

"Остановить учителя русского смог лишь ОМОН, бойцы которого эвакуировали учащихся из корпуса. Даже тогда Сыромятников был недоволен, что его отвлекают от учебного процесса", - говорится в сообщении.

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Что известно об Олеге Сыромятникове

Учился в пермской школе №109, по образованию – филолог.

Как преподаватель русского языка и литературы Сыромятников работает уже 23 года.

Сфера научных интересов: русская литература, творчество писателя Федора Достоевского, историософия и теология.

Среди написанных Олегом Сыромятниковым научных монографий - "Русская идея Ф.М. Достоевского".

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

Автор: Денис Прядко