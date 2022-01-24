Россияне хорошо относятся к украинскому государству, утверждает политик.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сказал, что не верит в широкомасштабное вторжение России в Украину, в первую очередь, по внутриполитической причине.

Люди в РФ хорошо относятся к Украине и боятся войны, приводит сведения политика "Украина 24".

По его словам, в России не работает пропаганда, и никто не понимает, почему президент Владимир Путин нападает на украинское государство.

"В это я не верю (что РФ начнет масштабную войну против Украины – Ред.)... Самая главная причина – внутриполитическая российская. Во-первых, социология показывает, что россияне не поддерживают эту войну...", – заявил собеседник.

Политик подчеркнул, что в этом случае граждане России "категорически против войны".

Читайте такжеЭксперт сказал, угрожают ли Украине ракетные удары со стороны России"...люди боятся войны и самое главное – хорошо относятся к Украине...", – добавил оппозиционер.

Ранее военный эксперт Михаил Притула говорил, что Владимир Путин точно не нападет на Украину до зимних Олимпийских игр в столице Китая Пекине. Олимпиада в Китае должна продлиться с 4 по 20 февраля.

Конфликт между Россией и Украиной – справка УНИАН

РФ весной 2014 года захватила Крым, также российские войска ворвались на часть Донбасса. Российские власти поддержали боевиков, которые на части востока Украины создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Сама Россия утверждает, что на Донбассе "внутриукраинский конфликт".

Осенью прошлого года конфликт между Украиной и РФ обострился. Российская сторона перебросила к границе с нашей страной много военных и техники. В Украине и в ряде государств Запада считают, что Россия может решиться на вторжение.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что если украинцам придется защищать себя от российской армии, то будет "очень мощная война".

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