Российский оппозиционер Дмитрий Гудков сказал, что не верит в широкомасштабное вторжение России в Украину, в первую очередь, по внутриполитической причине.
Люди в РФ хорошо относятся к Украине и боятся войны, приводит сведения политика "Украина 24".
По его словам, в России не работает пропаганда, и никто не понимает, почему президент Владимир Путин нападает на украинское государство.
"В это я не верю (что РФ начнет масштабную войну против Украины – Ред.)... Самая главная причина – внутриполитическая российская. Во-первых, социология показывает, что россияне не поддерживают эту войну...", – заявил собеседник.
Политик подчеркнул, что в этом случае граждане России "категорически против войны".
Читайте такжеЭксперт сказал, угрожают ли Украине ракетные удары со стороны России"...люди боятся войны и самое главное – хорошо относятся к Украине...", – добавил оппозиционер.
Ранее военный эксперт Михаил Притула говорил, что Владимир Путин точно не нападет на Украину до зимних Олимпийских игр в столице Китая Пекине. Олимпиада в Китае должна продлиться с 4 по 20 февраля.
Конфликт между Россией и Украиной – справка УНИАН
РФ весной 2014 года захватила Крым, также российские войска ворвались на часть Донбасса. Российские власти поддержали боевиков, которые на части востока Украины создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Сама Россия утверждает, что на Донбассе "внутриукраинский конфликт".
Осенью прошлого года конфликт между Украиной и РФ обострился. Российская сторона перебросила к границе с нашей страной много военных и техники. В Украине и в ряде государств Запада считают, что Россия может решиться на вторжение.
Президент Владимир Зеленский предупреждал, что если украинцам придется защищать себя от российской армии, то будет "очень мощная война".