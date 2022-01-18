Президент России может атаковать нашу страну после зимних Олимпийских игр, полагает военный эксперт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин точно не нападет на Украину до зимних Олимпийских игр в Китае.

Россия постепенно готовится к вторжению в украинское государство, рассказал военный эксперт Михаил Притула в эфире телеканала "Дом".

По его словам, глава РФ способен атаковать Украину после Игр.

"Происходит постепенная… подготовка к вторжению в Украину. Это мы видим, потому что идет информация о том, что развертывают мобильные госпитали со стороны Российской Федерации, они эвакуируют своих людей, они везут "Искандеры" с Дальнего Востока… О чем это говорит? О том, что до Олимпиады в Китае Путин не нападет, это точно…", – сказал собеседник.

Притула полагает, что, если РФ вторгнется в нашу страну до Олимпийских игр, то эту войну не поймет Китай.

Читайте такжеПочему Россия не нападет на Украину: эксперт по разведке назвал неожиданную причину"…А после Олимпиады Путин может пойти в атаку…", – предупредил военный эксперт.

Напомним, в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля запланировано проведение XXIV зимних Олимпийских игр.

Агрессия России против Украины – справка УНИАН

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, а потом вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и начала поддерживать боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран Запада наказали российские власти за агрессию против Украины – ввели санкции.

Осенью 2021 года стало известно, что РФ перебросила к границе с Украиной значительное количество военных и техники. Такие действия России обеспокоили западных партнеров Украины.

В частности, США и страны ЕС пригрозили РФ новыми санкциями в случае агрессии против украинского государства.

В конце ноября прошлого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что РФ стянула к границе свыше 90 тыс. военных и может пойти на вторжение в начале 2022-го.

В середине января текущего года в расследовательской группе Conflict Intelligence Team поделились информацией, что российские ракетные комплексы "Искандер" как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают в западном направлении, возможно, "в Украину".

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