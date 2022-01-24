Вторжение РФ в Украину стало бы концом Евросоюза, полагает генерал-лейтенант.

Если Российская Федерация захватит Украину, то не остановится на этом.

После Украины мишенями станут страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), рассказал командующий Операцией объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Times.

По его мнению, вторжение России в Украину стало бы концом Европейского Союза и его ценностей, но никто этого на самом деле не понимает.

"…Это было бы концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится...", – полагает собеседник.

Читайте такжеКулеба: если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападатьГенерал-лейтенант добавил, что "следующими будут страны Балтии".

Агрессия России против Украины – коротко о главном

Россия весной 2014 года решилась на захват украинского Крыма. Также войска РФ вторглись на часть Донбасса. Власти России поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Российская сторона не признает вторжение на Донбасс.

Осенью 2021 года конфликт между Украиной и Россией обострился. Россия перебросила к границе с нашей страной много военных и техники. В Украине и в ряде западных стран заговорили об угрозе широкомасштабной агрессии России.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что если украинцы будут защищать себя от российской армии, то будет "очень мощная война, и все понесут потери".

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