Обиженная путинистка выдала порцию бреда о том, что в Германии ей устроили травлю.

Издевавшаяся над украинскими беженцами в Германии россиянка Юлия Прохорова вернулась в РФ после депортации. Об этом рашистка сообщила в своем Telegram-канале.

"Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копченую мойву и родные просторы. Простите, я так об этом мечтала", — написала она.

Обиженная путинистка выдала порцию бреда о том, что в Германии ей устроили травлю, в которой она обвинила, в частности, и газету BILD.

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Также выдворенная из Европы россиянка заявила, что она вернулась, чтобы изменить РФ. И добавила, что она - "оппозиционер, но народный", что она - "за интересы России".

Кто такая Юлия Прохорова и какие провокации она устраивала

В августе 2022 года россиянка Юлия Прохорова опубликовала видео, на котором цеплялась к украинкам с вопросом "Чей Херсон?". Она смеялась и кричала им вслед "Слава России".

Но карма прилетела мгновенно: Booking заблокировал ее аккаунт и отменил резерв на жилье в Вене.

Затем был обыск в доме россиянки в Нижней Баварии, у рашистки изъяли телефоны и ноутбук. А позже ее и вовсе депортировали из Германии. По данным СМИ, она находилась в этой стране без действительного вида на жительство.

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