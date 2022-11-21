По данным СМИ, она находилась в стране нелегально.

Из Германии депортировали россиянку, которая издевалась над беженцами из Украины.

Видео, на котором она стоит с вещами в аэропорту Берлина, опубликовал The Insider. Сообщается, что Прохорова родилась в 1992 году в Самарской области. После переезда в Москву она работала кассиром в магазине "Пятерочка", а также числилась в микрофинансовой организации.

"Россиянка Юлия Прохорова, прославившаяся тем, что записывала на видео свои провокации против украинских беженцев, сегодня была депортирована из Германии", - пишет издание.

Видео дня

По данным Bild, она находилась в Германии без действительного вида на жительство.

Что известно о Юлии Прохоровой

Как сообщал УНИАН, в августе россиянка опубликовала в сети видео, на котором приставала у украинкам с вопросом "Чей Херсон?". Она смеялась и кричала им вслед "Слава России".

После этого Прохорова жаловалась в социальных сетях, что Booking заблокировал ее аккаунт и отменил резерв на жилье в Вене.

Позже в Twitter появились снимки материала немецкой газеты, в котором говорится, что россиянка работала проституткой.

Осенью стало известно, что в доме Прохоровой в Нижней Баварии провели обыск, в ходе которого у нее изъяли телефоны и ноутбук. Она перестала выходить на связь с подписчиками.

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