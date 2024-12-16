Пока неизвестно, кто был на борту, или что им перевозили.

Россияне недавно снова поднимали самолет "судного дня " - Ил-96. Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что таким образом Кремль хочет больше нагнетать ситуацию вокруг ядерного шантажа и пугать западных партнеров Украины.

"Это делается для того, чтобы запугивать мир. Мол, мы на грани ядерной войны", - сказал он "24 Каналу".

В то же время он добавил, что пока неизвестно, кто был на борту, или что им перевозили. Как указывается, таким образом правитель РФ Владимир Путин пытается сказать союзникам Киева, что ядерной угрозы можно избежать, отдав Украину России.

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"Я думаю, много делается для того, чтобы донести миру такие планы. Однако ни один из эпизодов, когда россияне делали что-то похожее, в частности подписывали ядерную доктрину или проводили учения, или размещали в Беларуси тактической ядерные боеголовки - все было показательным", - отметил правозащитник.

При этом военный эксперт Роман Свитан предположил, что поднятие в небо Ил-96 может свидетельствовать о том, что Москва готовится к использованию новых ракет, или служить элементом информационно-психологической операции захватчиков.

Война в Украине - ядерные угрозы РФ

Кремль с начала полномасштабной войны РФ против Украины угрожает миру ядерным оружием.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2024 года Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, через запуск беспилотников.

В Китае призвали другие страны сохранять спокойствие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. По словам главы государства, никто не знает, что у президента РФ в голове.

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