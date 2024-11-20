Спикер МИД КНР отметил, что позиция Пекина по Украине остается последовательной.

В Китае призвали другие страны сохранять спокойствие на фоне обновления ядерной доктрины РФ. Пекин считает целесообразными диалоги и консультации для разрешения конфликта между Россией и Украиной.

Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, сообщили в ведомстве.

"Мы приняли к сведению эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", - сказал он.

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Линь Цзянь отметил, что позиция Китая по Украине остается последовательной. Он подчеркнул, что Пекин хочет деэскалации конфликта и политического урегулирования.

"Эта позиция остается неизменной. Китай продолжит играть конструктивную роль в этом направлении", - добавил спикер МИД КНР.

Отношение Китая к войне в Украине

Напомним, что Китай публично пытается балансировать между Западом и Россией. В Пекине неоднократно заявляли о том, что хотят, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее.

Тем не менее глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила о том, что правительство Германии предполагает, что Китай оказывает военную помощь России. Она отметила, что эти действия будут иметь последствия.

Кроме того, на фоне разрешения США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам Китай призывал стороны к скорейшему прекращению огня. Спикер МИД Китая Линь Цзянь подчеркивал, что Пекин будет сохранять нейтралитет.

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