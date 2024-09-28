Есть причины, по которым Кремль не идет на этот шаг.

Правитель РФ Владимир Путин вернулся к ядерным угрозам и даже усилил их, изменив доктрину ядерного сдерживания. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил 24 Каналу, что это просто информационный шантаж.

"Мы слышим эту риторику сейчас. В основном это для того, чтобы не дать возможности принять решение дать Украине достаточное количество дальнобойных средств поражения и разрешения работать ими по российской территории", - отметил эксперт.

По его мнению, Киеву не стоит реагировать на угрозы Кремля, хотя ожидать от врага можно всякое. Однако, если бы Путин хотел применить ядерку, ему достаточно было бы дать распоряжение. Поскольку это не происходит, то на это есть веские причины.

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"Эти причины - это несогласие с применением ядерного оружия в третьем тысячелетии, какая бы это ни была страна. Потому что тот десяток ядерных стран, которые имеют его в своем распоряжении, теряют определенный статус. А этот статус приносит большие дивиденды в экономику этих стран", - пояснил военный эксперт.

Если Россия применит ядерное оружие, то сразу несколько десятков стран начнут производить ядерное оружие и никто не сможет им этого запретить.

"Скорее всего, именно это давление сдерживает Путина от применения тактического ядерного оружия. Не говорю уже о стратегическом. Пока это страшилки", - подытожил он.

Ядерные угрозы Кремля

Как сообщал УНИАН, правитель РФ Владимир Путин заявил об изменении своей доктрины ядерного сдерживания. Одним из ключевых пунктов стало то, что Кремль может применить ядерное оружие по неядерному государству даже через запуск беспилотников.

Среди других пунктов - возможность применения ядерного оружия РФ в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создает критическую угрозу российскому суверенитету.

Военный эксперт Петр Черник раскрыл, в каком сейчас состоянии российское ядерное оружие.

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