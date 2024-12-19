Москва рассматривает модернизацию одного из ливийских портов, чтобы они могли принимать российские военные корабли.

Россия выводит с военных баз в Сирии войска, военные самолеты и передовые системы ПВО, включая радары для систем перехвата С-400 и С-300, на базы в восточной Ливии, контролируемые поддерживаемым Москвой ливийским полевым командиром Халифой Хафтаром.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских и ливийских чиновников, Москва пытается сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке после падения режима Асада в Дамаске.

Отмечается, что сирийские базы были для России краеугольным камнем влияния на Ближний Восток и Африку - они служили центром для переброски войск, наемников и оружия. Военно-морская база в Тартусе была единственным пунктом пополнения и ремонта для российского флота в Средиземном море.

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"Теперь, похоже, Россия хочет использовать еще одного старого партнера в Ливии, чтобы сохранить влияние в регионе и поддержать военно-морское присутствие в этом районе", - пишет WSJ.

Россия уже присутствует в Ливии, в том числе через военизированную группировку "Вагнер", имеющую тесные связи с Хафтаром. Бойцы "Вагнера" использовали объекты Хафтара, включая авиабазу, в качестве транзитного узла для переправки в другие африканские страны.

По словам одного из американских чиновников, Москва рассматривает возможность модернизации портовых сооружений в порту Тобрука, чтобы они могли принимать российские военные корабли.

При этом присутствие России обеспечит Хафтару защиту от поддерживаемых Турцией группировок, базирующихся на западе Ливии, отмечает WSJ. Однако он скорее всего, столкнется с давлением со стороны Запада, который не позволит России расширить свое присутствие в Ливии.

Неясно, останутся ли системы вооружения, включая компоненты С-400, в Ливии или будут доставлены обратно в Россию, сказал американский чиновник. Кроме того, воздушные и военно-морские базы в Ливии не смогут полностью компенсировать то, что Россия потеряет в Сирии, считают аналитики.

Россия выходит из Сирии: что известно

Как писал УНИАН, Россия начала эвакуировать свои отдаленные гарнизоны в северной и восточной частях Сирии. Однако пока россияне остаются на двух своих главных военных базах – воздушной в Хмеймиме и морской в Тартусе.

Ранее военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен отмечал, что у России есть несколько вариантов того, куда перебазировать свой флот, если базу в Сирии придется оставить. По его мнению, именно Ливия может оказаться наиболее вероятным сценарием из возможных.

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