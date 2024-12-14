По словам источников издания, пока РФ не планирует выводить свои войска с этих баз.

Россия отводит свои войска от линии фронта на севере Сирии и с позиций в Алавитских горах, однако не покидает свои две главные базы в стране после падения режима диктатора Башара аль-Асада. Об этом сообщили четыре сирийских чиновника для Reuters.

"Свержение Асада, который вместе со своим покойным отцом, бывшим президентом Хафезом Асадом, заключил тесный союз с Москвой, поставило под сомнение будущее российских баз - авиабазы Хмеймим в Латакии и военно-морской базы в Тартусе.Спутниковые кадры с пятницы показывают, что на базе Хмеймим с открытыми носовыми конусами стоят по меньшей мере два самолета Ан-124, одни из крупнейших грузовых самолетов в мире, которые, очевидно, готовятся к загрузке", - напомнили в издании.

По словам представителя сирийской службы безопасности, который находится возле этой базы, по меньшей мере один грузовой самолет вылетел в субботу в Ливию.

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В то же время сирийские военные и силовики, которые контактируют с россиянами, рассказали Reuters, что Москва отводит своих военных от линии фронта и выводит некоторую тяжелую технику, а также сирийских офицеров высшего ранга.

В свою очередь источники, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что РФ не выводит войска из своих двух основных баз и сейчас не планирует этого делать.

Высокопоставленный офицер сирийской армии сообщил журналистам, что некоторое оборудование отправляется в РФ, так же как и офицеры армии Асада, однако целью на этом этапе является перегруппировка и перемещение в соответствии с развитием событий на местах.

В то же время высокопоставленный представитель повстанцев, который близок к временной администрации страны, заявил Reuters, что вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых договоренностей между правительством Асада и Москвой не обсуждается.

"Это вопрос для будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом. Наши силы также сейчас находятся в непосредственной близости от российских баз в Латакии", - подчеркнул он.

В Кремле со своей стороны отметили, что РФ ведет переговоры с новой властью Сирии относительно этих военных баз. В свою очередь российский источник, который общался на условиях анонимности, сообщил, что переговоры с новыми правителями страны продолжаются, поэтому Россия и не выводит свои базы.

Ситуация в Сирии - последние новости

Ранее украинская разведка сообщила, что российские войска в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации. В частности они не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме из-за страха, что их колонну могут накрыть огнем.

В то же время спутниковые снимки подтвердили, что Россия начинает отводить свои войска из Сирии. Пока неизвестно, является ли эта активность началом частичного или полного вывода.

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