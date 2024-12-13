Также спутники Maxar сняли российские военные корабли, отплывшие из порта Тартус в Средиземном море.

По оценке украинской разведки, Россия, вероятно, начала выводить часть своих сил из Сирии после падения режима Башара Асада, пишет издание Financial Times.

Анонимный украинский чиновник рассказал FT, что Москва, вероятно, выводит значительное количество техники из страны. Однако пока неизвестно, является ли эта активность началом частичного или полного вывода.

Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали спутниковые снимки российских военных баз. Согласно им, Россия начала подготовку к выводу своих войск из Сирии.

Видео дня

На фото видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124 (крупнейшие в мире грузовые самолеты, которые способны перевозить до 150 тонн груза), три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей - три Ан-32 и один Ан-72. Washington Post пишет, что у самолетов открыты носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.

Кроме того, на снимках российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52. Аналитики Maxar предполагают, что его готовят к погрузке. Еще эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, который, видимо, тоже готовят к отправке домой.

Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии. О том, что российские корабли, которые находились в Сирии, покинули Тартус, сегодня писали немецкие СМИ со ссылкой на записку, которую распространило Министерство обороны страны.

Возможность вывода войск РФ из Сирии

Накануне Bloomberg писал о том, что Россия близка к соглашению с сирийскими повстанцами о сохранении своих военных баз в стране. При этом сегодня прогандистские росСМИ писали, что Россия все еще ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз в стране.

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