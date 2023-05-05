Пока неизвестно, для этого Россия вывела туда корабли.

Норвежские военные обнаружили присутствие нескольких российских кораблей в международной акватории Северного моря. За последние два месяца активность российского флота в этом регионе возросла.

Как пишет Nettavisen со ссылкой на заявление военнослужащих, появление новых военных кораблей РФ связывают с "Днем Победы" 9 мая. Однако на этот раз активность более заметна, чем в прошлые годы.

Норвегия продолжает отслеживать присутствие россиян. Корабли ВМФ РФ сейчас находятся в международных водах. Хотя это вполне законно, в Норвегии это выделили как примечательный факт.

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Аналитик военно-морского института США с псевдонимом HI Sutton также отметил появление 5 кораблей российских ВМС в Северном море. Он считает, что суда вышли из российских портов в Балтийском море на учения.

Отмечается, что представители Норвегии не впервые обращают внимание на активность российского флота. В феврале разведка страны сообщала, что РФ впервые за 30 лет начала развертывать в Балтийском море корабли с тактическим ядерным оружием. В совместном расследовании скандинавских стран указывалось, что российские военные и другие суда ведут сбор данных в Балтийском и Северном морях, чтобы устроить дальнейшие диверсии на ветровых электростанциях, газопроводах и повредить кабели связи.

Деятельность российского флота

В апреле стало известно, что военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности, чтобы предотвратить возможную российскую атаку по энергетическим сетям стран. Тогда указывалось, что российские военные корабли были замечены вблизи ветровых электростанций и подводных электрокабелей.

Согласно расследованию международной группы журналистов, были найдены доказательства скрытого пребывания российских кораблей возле мест взрыва газопровода "Северный поток". Отмечается, что это были суда, которые способны осуществлять подводные операции.

На фоне этого правительство Польши приняло законопроект, который позволит военным топить вражеские корабли в случае угрозы газопровода Baltic Pipe.

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