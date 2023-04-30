Российские военные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных электрокабелей.

Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в повышенной готовности, чтобы предотвратить возможную российскую атаку по энергетическим сетям стран.

Об этом в интервью изданию Iltalehte заявила командующий ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум. По ее словам, российские военные корабли были замечены вблизи ветровых электростанций и подводных электрокабелей.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", - сказала Хаслум.

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По ее словам, "бесспорно" существует риск того, что россияне могут совершить диверсии и уничтожить, в частности, подводные электрокабели. "Это способ проведения операции против нас", - отметила командующий ВМС.

Поскольку российская атака на энергетические сети возможна, ВМС Швеции находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предотвратить диверсию.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отражать намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", - добавила Хаслум.

Она также осудила картографическую деятельность, которую проводят россияне. "Открытую информацию можно наносить на карту, но когда вы заходите в воды другой страны и делаете это, то это запрещено. Мы должны держать на контроле все подводные дела", - отметила Хаслум.

Вместе с тем она отказалась отвечать на вопрос, нарушали ли российские подводные лодки территориальные воды Швеции после того, как Россия войну против Украины.

Источники Iltalehti подтверждают, что повышенная готовность касается и флота Финляндии.

Отмечается, что Финляндия и Швеция имеют общую боевую готовность на море за несколько часов. Хотя ранее Финляндия и Швеция официально не подтверждали, что их военно-морские силы имеют общую оперативную готовность к обороне финских Аландских островов, сейчас Хаслум заявила, что шведские войска под ее командованием будут защищать Аландские острова, если Россия нападет. Точно так же финские войска готовы защищать Готланд.

"Если Финляндия хочет нашей помощи, мы, конечно, поможем Финляндии в защите Аландских островов", - сказала командующий ВМС Швеции.

Россия подозревается во взрывах на "Северных потоках"

Как сообщал УНИАН, российские военные корабли с оборудованием для подводных работ замечены на месте взрыва на ветках газопровода "Северный поток" в Балтийском море всего за несколько дней до инцидента. Согласно спутниковым снимкам, в ночь на 21 сентября военно-морскую базу России в Калининграде покинули как минимум три подозрительных корабля. Еще три корабля ВМФ России могли их сопровождать для военного прикрытия операции.

В те же дни российский Балтийский флот проводил обширные учебные маневры с участием спецподразделения, подготовленного для проведения подводных диверсионных операций, которые могли служить прикрытием для операции по подрыву трубопроводов.

Позже общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии провели совместное расследование и выяснили, что российские разведывательные корабли осуществляют подготовку перед диверсией против энергетических и инфраструктурных объектов (морских ветровых турбин, газопроводов, силовых кабелей и т.д.) в Балтийском и Северном морях. Журналисты обнаружили 50 российских кораблей, которые плавали подозрительным маршрутом и могли собирать информацию об уязвимых инфраструктурных и энергетических объектах.

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