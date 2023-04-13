Их деятельность несовместима с их дипломатическим статусом, сказали власти страны.

Правительство Норвегии высылает из страны 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже во время работы в посольстве России в Осло.

Как пишет The Washington Post, министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт назвала этот важной мерой по противодействию и сокращению масштабов деятельности российской разведки в Норвегии и защитой своих национальных интересов.

"Россиян объявили персонами нон грата, которые должны покинуть Норвегию в короткие сроки. Мы не будем выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой", - сказал Хюитфельдт.

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В правительстве заявили, что деятельность высланных дипломатов "несовместима с их дипломатическим статусом". "Речь идет не о рядовых дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием", - добавила она.

Высылка дипломатов из Норвегии: детали

В МИД России заявили, что Москва ответит тем же на действия Норвегии.

В Норвегии ответили, что у России нет причин реагировать, посколько их диплоамты в России не являются агентом разведки под прикрытием.

Хюитфельдт назвала Россию "непредсказуемым соседом", однако подчеркнула, что Осло хочет нормальных дипломатических отношений с Россией, и что в Норвегии рады российским дипломатам.

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