Правительство Норвегии высылает из страны 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже во время работы в посольстве России в Осло.
Как пишет The Washington Post, министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт назвала этот важной мерой по противодействию и сокращению масштабов деятельности российской разведки в Норвегии и защитой своих национальных интересов.
"Россиян объявили персонами нон грата, которые должны покинуть Норвегию в короткие сроки. Мы не будем выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой", - сказал Хюитфельдт.
В правительстве заявили, что деятельность высланных дипломатов "несовместима с их дипломатическим статусом". "Речь идет не о рядовых дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием", - добавила она.
Высылка дипломатов из Норвегии: детали
В МИД России заявили, что Москва ответит тем же на действия Норвегии.
В Норвегии ответили, что у России нет причин реагировать, посколько их диплоамты в России не являются агентом разведки под прикрытием.
Хюитфельдт назвала Россию "непредсказуемым соседом", однако подчеркнула, что Осло хочет нормальных дипломатических отношений с Россией, и что в Норвегии рады российским дипломатам.