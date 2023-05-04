В порту Свиноуйсьце, где находится терминал для импорта сжиженного природного газа, будет создана постоянная база подразделений береговой охраны.

Правительство Польши приняло законопроект, который позволит военным топить вражеские корабли в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe.

Как сообщает Reuters, согласно принятому в четверг законопроекту, в "исключительных ситуациях" при отсутствии других вариантов, военным будет разрешено предотвратить террористическую атаку, потопив вражеский корабль.

Законопроект еще должен быть одобрен парламентом. Правительство также заявило, что в порту Свиноуйсьце, где находится терминал для импорта сжиженного природного газа, будет создана постоянная база подразделений береговой охраны.

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Как напоминает Reuters, в прошлом месяце Польша уже установила временную 200-метровую запретную зону вокруг терминала.

Диверсионная деятельность РФ

Ранее в НАТО заявили, что Россия готовится к атаке по подводной инфраструктуре Европы и Северной Америки и призвали союзников ужесточить меры безопасности.

В сентябре прошлого года произошли взрывы в районе газопровода "Северный поток" , в которых подозревали Россию.

По информации СМИ, в местах взрыва газопровода "Северный поток" были замечены российские корабли, которые способны осуществлять подводные операции.

Газопровод Baltic Pipe - что о нем известно

Польша начала получать газ по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море 1 октября прошлого года.

Сам трубопровод имеет годовую пропускную способность 10 млрд кубометров.

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