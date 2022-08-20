Российские пропагандисты пытаются убедить поляков отказать Украине в приеме беженцев.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия пытается вбить клин между украинцами и поляками.

Об этом заявил спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает Польское радио.

"Мы имеем дело с классической дезинформацией и пропагандой. Они постоянно присутствуют в нашем информационном пространстве, и следует предполагать, что это будет происходить и дальше", – сказал Жарин.

По словам чиновника, российские пропагандисты пытаются убедить поляков, что принимать беженцев из Украины "очень дорого для нашей страны, что это вызывает много проблем, что делает всю операцию крайне бессмысленной, а также опасной, потому что мы не знаем, кого принимаем под свою крышу или кто будет жить в непосредственной близости с нами".

Жарин также отметил, что Россия активно пытается убедить украинцев, что Польша "очень опасна для иностранцев".

Представитель министра-координатора спецслужб Польши подчеркнул, что польско-украинское сближение "затрагивает российские интересы, и поэтому они пытаются разделить оба народа".

Война в Украине и позиция Польши:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии России. Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

27 июля 2022 года ВР приняла закон об особых гарантиях для поляков в Украине.

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