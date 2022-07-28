Закон регулирует вопросы предоставления всесторонней поддержки полякам в Украине.

Верховная Рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за принятие закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики, которые находятся на территории Украины" (регистрационный номер 7550) проголосовали 283 народных депутата.

Согласно закону, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. В частности, речь идет о право на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию как плательщиков налогов и получения регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, осуществления хозяйственной деятельности, получения образования, соцвыплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Польше вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии России. Закон регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и оказания им всесторонней поддержки.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Он считает "правильным жестом" принятие закона, который будет зеркальным эквивалентом польского закона о поддержке украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: