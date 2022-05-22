Глава государства отметил действенность линии сотрудничества Украины с Польшей и Британией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешний этап украинско-польских отношений является историческим достижением наших народов.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Я рад отметить, что украинско-польские отношения наконец на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо распрей и старого конфликтного наследия. Это историческое достижение наших народов. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Как я сказал об этом сегодня перед депутатами: чтобы наше единство, единство украинцев и поляков, было постоянной величиной, которую никому не нарушить", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что 3 мая в Верховной раде Украины в формате онлайн выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а сегодня уже лично был президент Польши Анджей Дуда.

"Именно эта линия сотрудничества -Украина-Польша, Украина-Британия - она действительно была очень действенной и остается на протяжении этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, во время выступления в Верховной Раде президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Польша сделает все, чтобы помочь Украине обрести членство в ЕС.

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