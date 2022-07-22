Россия потеряла способность шпионить в Европе после изгнания более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор потеряла половину своих шпионов в Европе.

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур, сообщает CNN.

Мур считает, что Россия "наполовину" потеряла способность шпионить в Европе после изгнания более 400 сотрудников российской разведки из европейских городов.

Мур добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и арестованы несколько российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под гражданских лиц.

Война в Украине:

20 июля 2022 года министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

21 июля 2022 года глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил о том, что российские оккупанты, вероятно, возьмут паузу в ближайшие несколько недель. Для украинцев это может стать шансом для нанесения сокрушительных ударов.

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