Международные союзники продолжат поддерживать Украину, чтобы она могла защищаться.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин убежден, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которое проходит в виртуальном формате.

Остин заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

"Но также надо помнить, что Путин постоянно переоценивал военную мощь России. И он постоянно недооценивал силу свободных людей, которые воюют ради защиты своей Родины и волю международного сообщества выступать на их стороне", - отметил Остин.

Министр обороны США добавил, что поскольку и в дальнейшем свирепствуют боевые действия в Украине, Контактная группа продолжит искать новаторские способы с целью сохранения долгосрочной поддержки мужественных мужчин и женщин Вооруженных сил Украины. "И мы будем настраивать нашу помощь таким образом, чтобы обеспечить Украину технологиями, боеприпасами и огромной огневой мощью для самозащиты", - заявил Остин.

"Вы знаете, это критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная помощь для Украины жизненно необходима и срочная. Россия думает, что сможет продержаться дольше Украины - и продержаться дольше нас. Но это лишь последняя ошибка из серии просчетов России. Мы выступаем в единстве в нашей поддержке. Мы выступаем твердо в нашем обязательстве", - добавил Остин.

Как сообщал УНИАН, ранее Остин заявил, что США передадут Украине еще 4 ракетные артиллерийские системы HIMARS.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина нуждается не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270 для эффективной контратаки и перелома в войне.

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