"Художник"-любитель наемников обвинен в мелком хулиганстве.

В Москве 36-летнему жителу Подмосковья Дмитрию К. "влетело" из-за чрезмерного проявления любви к российской частной военной компании "Вагнер".

Злоумышленник на улице Яблочкова в ночь на вторник, 1 августа, изрисовал черными сердечками стену и ворота пункта отбора на военную службу по контракту, а также нанес надписи "ЧВК", пишет Baza. Кроме того, мужчина "украсил" машины, которые были припаркованы рядом.

"…Дмитрия К. задержали…, когда он распылял краску на очередную машину. У мужчины были обнаружены баллончики с краской… На единственный вопрос полицейских - "зачем", Дмитрий ответил, что ранее подавал тут заявку на службу в ЧВК "Вагнер", но ему было отказано", - говорится в сообщении.

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"Художника" обвинили в совершении мелкого хулиганства.

Интересные новости о ЧВК "Вагнер" - сегодня это стоит знать

После того, как организованный главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным мятеж в России закончился "договорняком", наемников массово перебрасывали в Беларусь. Журналисты узнали, что связанных с ним представителей военного руководства РФ наказывали. В частности, появилась информация, что был арестован почетный член "Вагнера" - генерал Сергей Суровикин.

В конце июля стало известно, что набор в ЧВК новых наемников приостановлен. Пригожин говорил, что "Вагнер" пока якобы не испытывает дефицита в личном составе.

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