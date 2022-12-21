Россияне в нашей стране потеряли еще семь танков, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине по состоянию на среду, 21 декабря, почти достигли отметки в 100 тысяч человек, за сутки ликвидировали 510 врагов.

Также уже уничтожено более 3 тыс. вражеских танков, об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, с 24 февраля в нашем государстве ликвидировали около 99740 захватчиков. Также уничтожено вражеских танков - 3002 (+7 за вчерашние сутки) единиц, боевых бронированных машин - 5979 (+5), артиллерийских систем - 1972 (+12) единиц, РСЗО - 412 (+2), средства ПВО - 212, самолет - 282 (+1), вертолетов - 267 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1688 (+8), крылатые ракеты - 653, корабли /катера - 16.

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Кроме того, уничтожено 4608 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн и 178 (+1) единицу специальной техники.

Ситуация на фронте - это точно надо знать

Утром 21 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на протяжении прошлых суток украинские воины на Донбассе отразили вражеские атаки в районах 25 населенных пунктов.

По его данным, бои шли возле таких населенных пунктов - Дубрава, Белогоровка, Подкуйчанск в Луганской области, Веселое, Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Марьинка, Невельське, Новомихайловка и Пречистовка в Донецкой, а также Масютовка в Харьковской.

По состоянию на 20 декабря в нашем государстве ликвидировали более 99,2 тыс. захватчиков.

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