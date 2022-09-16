Они проходят в восточной части Северного Ледовитого океана.

В пятницу, 16 сентября, Россия начала военные учения в восточной части Северного Ледовитого океана — как раз напротив Аляски. Они получили название "Умка-2022" и включают подготовку к потенциальным боевым действиям в арктическом регионе. РФ уже провела пуски крылатых ракет в рамках учений.

Министерство обороны России сообщило, что две атомные подводные лодки — "Омск" и "Новосибирск" — запустили противокорабельные крылатые ракеты из Чукотского моря. Снаряды поразили цели на расстоянии 400 километров. Видео с пусками ракет из судов опубликовали в социальных сетях. Корабли располагались в пределах Северного морского пути – транспортного коммерческого канала, который Россия продвигает в качестве альтернативы для перевозки грузов из Европы в Азию.

Согласно заявлениям Минобороны страны-агрессора, арктические учения на этой неделе стали проверкой "способности и готовности России защищать российскую Арктику военными средствами". РФ также сымитировала удары из берегового ракетного комплекса "Бастион" по морским целям на расстоянии 300 километров от Чукотского полуострова.

Видео дня

Напомним, с 1 сентября в России началась активная фаза военных учений "Восток-2022". В них приняли участие Китай и Индия. РФ собиралась задействовать в рамках учений 50 тыс. солдат, однако, по данным британской разведки, агрессору удастся привлечь не более 15 тыс.

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