Президенты провели переговоры и приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

В пятницу, 4 февраля, Владимир Путин посетил Китай по приглашению Си Цзиньпина. Лидеры РФ и Китая провели переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Заявление опубликовано на сайте президента РФ.

По итогам двусторонней встречи выпустили обширное совместное заявление, где, среди прочего, сообщают, что "с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы".

"Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны", - говорится в заявлении.

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. Международное сообщество должно принимать активное участие в глобальном управлении в интересах обеспечения всеобщей комплексной неделимой и устойчивой безопасности", - считают главы РФ и Китая.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым...".

Кроме того, по информации западных СМИ, разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию в ролике русские хотели изобразить "нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе". Осведомленные источники изданий отмечают, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве.

Соединенные Штаты Америки передали Украине информацию о том, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения с помощью создания фейкового видео, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина пока не планирует военных операций по возвращению временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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