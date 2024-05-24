"Октябрьский план" имеет целью помочь вернуться в Белый дом Дональду Трампу, с которым Путин хочет договориться об окончании войны в Украине на собственных условиях.

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что укрепляющийся военный союз между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может значительно усилить ядерный потенциал Пхеньяна и напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили NBC News шесть высокопоставленных американских чиновников.

Собеседники NBC также опасаются, что Северная Корея может предпринять самые провокационные за последнее десятилетие военные действия в преддверии президентских выборов в США, возможно, по настоянию Путина.

По их словам, это время может быть выбрано для того, чтобы вызвать беспорядки в другой части мира, пока американцы решают, кого отправить в Белый дом - президента Джо Байдена или бывшего президента Дональда Трампа.

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Ожидается, что в ближайшие недели Путин посетит Северную Корею и встретится с Кимом, и американские чиновники полагают, что они закрепят новую сделку по расширению поставок военных технологий Пхеньяну.

Сотрудники американской разведки считают, что Путин предоставляет Северной Корее технологии атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном в Россию большого количества боеприпасов.

Чиновники также обеспокоены тем, что Россия может помочь Северной Корее завершить последние шаги, необходимые для создания первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Американские чиновники заявили, что у них нет четкого понимания того, какие именно технологии Россия передает Северной Корее. В отличие от поставок оружия, которые можно отследить физически, обмен военными технологиями не так легко обнаружить.

Неизвестно, будет ли Путин поощрять Кима на провокационные действия, направленные на создание так называемого "октябрьского сюрприза" во время президентских выборов в США, но Москва может колебаться в отношении такого шага, считает второй высокопоставленный представитель администрации. По его словам, Китай, который также сблизился с Россией и помогает Путину вести войну в Украине, не хочет нестабильности в регионе.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

США и Южная Корея обвинили Северную Корею в передаче оружия России для использования против Украины. И Москва, и Пхеньян отвергли обвинения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал своей армии модернизировать артиллерию во время того, как он позировал со снайперскими винтовками и испытывал грузовик, предназначенный для новой реактивной системы залпового огня. По словам экспертов, такой визит диктатора на заводы по производству боеприпасов может быть связан с усилиями по разработке новых снарядов для поставки "российской военной машины против Украины".

Северная Корея может поставить России новые реактивные системы залпового огня. Недавно КНДР испытала новую 240-миллиметровую РСЗО с "управляемыми" снарядами.

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