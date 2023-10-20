Ожидается, что Лавров будет пытаться укрепить оборонные связи между РФ и КНДР.

В четверг, 19 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Во время встречи в Пхеньяне российский министр предложил проводить регулярные переговоры по безопасности с Северной Кореей и Китаем для противостояния "усилению региональных военных угроз под руководством США".

Об этом пишет Associated Press. Ожидается, что во время двухдневного визита в Северную Корею Лавров будет пытаться укрепить оборонительные связи между РФ и КНДР после сентябрьской встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.

Не так давно в Штатах отмечали, что Северная Корея предоставила России боеприпасы для войны против Украины. Такие действия стали нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любую торговлю оружием с Пхеньяном.

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Профессор международных исследований южнокорейского университета Ихва Лейф-Эрик Изли отмечает, что эта встреча Лаврова и Ким Чен Ына свидетельствует о том, что "недавняя поставка контейнеров, в которых, вероятно, перевозили боеприпасы из Северной Кореи в Россию, не была последней транзакцией Кима и Путина, о которой мир должен волноваться".

"После получения помощи Пхеньяна для незаконного вторжения в Украину Москва намерена совершить дальнейшие нарушения резолюций Совета Безопасности ООН, предоставляя Северной Корее военные технологии, которые могут угрожать стабильности в Восточной Азии", – отметил профессор.

Активизация дипломатических связей между Россией и Северной Кореей свидетельствует о том, что они имеют общие интересы в противостоянии с США. Для России это война против Украины, а для КНДР – развитие ядерной программы. При этом журналисты отмечают, что до сих пор неизвестно, о чем договорились во время сентябрьского саммита Ким Чен Ын и Владимир Путин.

Сотрудничество России и Северной Кореи

В последнее время появляется все больше доказательств того, что Северная Корея поставляет России вооружение для ведения войны против Украины. В частности, были обнародованы спутниковые снимки, на которых зафиксирован сбор грузов в КНДР и их доставка в РФ. Аналитики RUSI и американские чиновники считают, что в этих контейнерах перевозят военное оборудование.

Кроме того, спецпредставитель США по вопросам Северной Кореи Сунг Ким заявил, что сотрудничество между КНДР и РФ вызывают у Соединенных Штатов "значительное беспокойство".

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