Там назвали поставки оружия между двумя странами "опасными" и "дестабилизирующими".

Спецпредставитель США по вопросам Северной Кореи Сунг Ким заявил, что отношения между КНДР и Россией вызывают у Штатов "значительное беспокойство".

На прошлой неделе Белый дом сообщил о новой партии оружия РФ от Северной Кореи, напомнил Reuters.

"Поставки оружия между двумя странами "опасны" и "дестабилизирущие", - сказал Ким.

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Он также подтвердил приверженность США защите своих союзников.

"Ким Чен Ын продолжает свою ядерную одержимость, принося в жертву средства к существованию людей и нарушая их права", — добавил Ким Ганн, представитель Южной Кореи в ядерной сфере, осуждая вероятное военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном как "вопиющее" нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

В то же время Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония завершили работу над трехсторонней горячей линией связи. На фоне этого президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещал содействовать развитию оборонной промышленности.

КНДР предоставляет оружие РФ - последние новости

The Economist сообщил, что КНДР большую часть года передает России снаряды и ракеты "Катюша"

По данным The Washington Post, российские корабли за последние два месяца забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт, согласно данным со спутниковых снимков.

В то же время на границе России и Северной Кореи резко возросла активность железнодорожных перевозок и началось строительство предположительно складов, что может свидетельствовать о начале поставок корейского оружия для нужд российской армии.

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