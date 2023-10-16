Аналитики RUSI и американские официальные лица считают, что суда перевозят военное оборудование.

Российские корабли за последние два месяца забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт, согласно данным со спутниковых снимков.

Согласно анализу RUSI рейсы совершали два судна "Ангара" и "Мария" между северокорейским портом Раджин и охраняемым портовым комплексом Дунай на Дальнем Востоке, пишет The Washington Post.

По меньшей мере, было пять рейсов туда и обратно, начиная с середины августа. Аналитики RUSI и американские официальные считают, что суда перевозят военное оборудование. Суда отключают свои транспондеры. В то же время в нескольких сотнях километров от границы с Украины появились контейнеры, которые по размерам и цвету идентичны с теми, которые перевозят на кораблях.

Видео дня

Передача Северной Кореей оружия РФ - детали

Северная Корея предоставила России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для дальнейшего использования в войне против Украины, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

На границе России и Северной Кореи резко возросла активность железнодорожных перевозок и началось строительство предположительно складов, что может указывать на начало поставок корейского оружия для нужд российской армии. Об этом сообщает проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований, ссылаясь на спутниковые фото в его распоряжении.

Вас также могут заинтересовать новости: