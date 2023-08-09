Вопреки дипломатическому скандалу, Россия и Китай остаются стратегическими партнерами, а приезд на встречу в Джидде специального представителя Поднебесной Ли Хуэя не меняет ее позицию относительно войны в Украине и пока не будет иметь практических последствий. Например, Китай годами участвовал в шестисторонних переговорах по Северной Корее (переговоры Северной, Южной Кореи, США, России, Японии, Китая в связи с возобновлением КНДР ядерной программы, которые начались в 2003 году и прекратились в 2009 году, а попытки возобновления переговоров провалились). Однако сама организация встречи в Джидде (относительно формулы мира Зеленского) является позитивом. Если бы Украина не смогла организовать участие в таком формате, то это сделала бы Россия.

Если говорить о положительных оценках участия Китая в мероприятии, то, возможно, это был способ поощрения. Украина предлагала каждой стране поддержать часть формулы мира. Китаю было предложено три трека: энергетическая безопасность, возвращение пленных и зерновая сделка, однако никакой обратной связи на это со стороны официального Пекина нет.

Я не вижу, чтобы Китай изменил свою позицию относительно российско-украинской войны. Китай продолжает ее позиционировать как кризис (по информации Министерства иностранных дел Китая, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время встречи в Джидде "имел контакты и говорил со всеми сторонами о политическом урегулировании кризиса в Украине"). Участие в дискуссии специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя в дискуссии в Джидде дало:

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возможность получить информацию об изменениях в настроениях ее участников;

возможность для Пекина влиять на переговоры и на архитектуру безопасности;

поддержание имиджа, что Китай поддерживает мир.

Также я негативно отношусь к определению российско-китайских отношений в формате "вассал и сюзерен". Экономическая зависимость РФ от Китая пока не достигла доминирующего положения. Если бы Россия была вассалом, то центр принятия решений находился бы в Пекине, а это не так.

Российское руководство достаточно чувствительно относится к давлению. Китай не использует экономические инструменты в отношении РФ. К тому же, экономическая зависимость не всегда означает вассалинитет. Китай является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, однако это не означает, что Сеул является вассалом Пекина.

Россия и Китай сейчас являются стратегическими партнерами. Это не Альянс, поскольку Альянс предусматривает юридически закрепленное предоставление военной помощи. Сейчас можем описать их отношения в формате "фронт – тыл". Китай обеспечивает стратегический тыл. Он организовал маршрут поставки большинства технологических компонентов (70-80%) в обход санкций. Российская экономика смогла выдержать санкционный режим благодаря возможностям, предоставленным китайским рынком. По итогам 2022 года, экономика РФ упала на 2% -3% хотя ей предсказывали падение 15%.

Китай довольно осторожно относится к ухудшению отношений с Россией. Мы проводили круглый стол с экспертами, аффилированными с властями [КНР]. По их оценкам, Китай считает действия России справедливыми, поскольку, по его мнению РФ была исключена из мировой архитектуры безопасности, а ответственность возлагает на НАТО.

Юрий Пойта, руководитель азиатской секции New Geopolitics Research Network