На днях российские пограничники поссорили Москву с главным союзником.

Дипломатический скандал, который на днях вспыхнул между Москвой и Пекином из-за грубости российских пограничников в отношении китайских граждан, не стоит воспринимать как начало охлаждения в отношениях двух стран. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что инцидент, который произошел с китайскими путешественниками на казахско-российской границе, получил определенный резонанс в Китае и заставил Пекин сделать жесткое дипломатическое заявление.

"Но, несмотря на то, что тон был чрезвычайно резким, он вряд ли свидетельствует о более широком изменении [политики] Пекина", – пишет издание.

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По словам основателя исследовательской группы Центра Китая и глобализации в Пекине Генри Ван Хуэйяо, этот инцидент показывает миру, что отношения между Китаем и Россией более многоуровневые и сложные, чем многие понимают на Западе.

"Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с Россией. Это не значит, что они одобряют все, что делает Россия", – отметил он.

Тем не менее, у Китая есть несколько причин для раздражения на Путина, включая его решение выйти из зерновой сделки, что привело к проблемам на глобальном продовольственном рынке, которые также влияют на Китай. И это лишь часть проблемы, считает Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре.

"Главным вопросом остается непредсказуемость долгосрочного характера конфликта. Война дестабилизирует мир, и это плохо с точки зрения Пекина, несмотря на то, что им может нравиться ее отвлекающий эффект от сосредоточенности Запада на Китае", – сказал он.

В то же время Си Цзиньпин не боится нанести удар России — особенно если ее действия могут угрожать его внутреннему положению или сделать его слабым, пишет Bloomberg. Реакция китайцев в соцсетях на пограничный инцидент показала, что население в целом скептически относится к поддержке России. Особенно учитывая проблемы, которые из-за этого возникают в отношениях с Западом.

Пограничный инцидент и жесткая реакция Пекина

Как писал УНИАН, российские пограничники умудрились спровоцировать дипломатический скандал с Китаем - своим главным союзником. Они в грубой манере обошлись с китайскими туристами на российско-казахской границе. Среди пострадавших был и известный в Китае блогер.

Посольство КНР в России распространило заявление, в котором осудило действия российских пограничников и потребовало от россиян "провести расследование чрезмерного поведения правоохранителей пограничных инспекторов и предоставить Китаю удовлетворительный ответ". Само заявление было составлено в жестком тоне, которым китайский МИД обычно критикует западные страны.

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