Премьер-министр Словакии требует возобновления транзита газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает "усложнить" принятие выводов саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе, если блок не будет требовать от Украины возобновить транзит газа через свою территорию, пишет Euractiv.

Фицо прямо не сказал, заблокирует ли он выводы саммита, если его требования не будут выполнены, однако предупредил, что ситуация на газовом рынке является критической.

"Без транзита газа через украинскую территорию Европа никогда не будет конкурентоспособной", - отметил премьер-министр Словакии.

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По его словам, это не обязательно должен быть транзит российского газа, ведь Киев может также транспортировать газ из Азербайджана. Кроме того, Фицо раскритиковал Европейский Союз за то, что тот ничего не требует в обмен на помощь Украине.

"Ранее премьер-министр Словакии обвинил Украину в том, что она злоупотребляет правилами ЕС, которые требуют от владельцев трубопроводов транспортировать купленный газ в Украину. По его словам, иностранные трейдеры используют словацкий реверсный газопровод в Воянах, чтобы обойти ограничения", - напомнили в Euractiv.

Позиция Фицо в отношении Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Роберт Фицо поставил окончательную точку в помощи для Украины. По его словам, Словакия не будет поддерживать наше государство ни финансово, ни военно. В то же время он подчеркнул, если другие будут помогать, то страна поддержит это.

Также Фицо заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна война, а наше государство само виновато, что РФ на него напала. Он считает, что у РФ были серьезные причины для нападения, ведь ее долгое время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО.

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